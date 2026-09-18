Governador da Califórnia assina ordem executiva para desenvolver 'interruptor' para IA

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, anunciou nesta sexta-feira (18) que assinou uma ordem executiva para estudar a criação de um "interruptor" em programas avançados de inteligência artificial, e acusou o presidente, Donald Trump, de não fazer nada a respeito.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

"Acabei de emitir uma ordem executiva para acelerar a implementação de medidas de segurança e avançar com a criação de um 'interruptor' em programas avançados de IA", escreveu o democrata no X.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

arp/bgs/mr/mel/aa