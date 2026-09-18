Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Governador da Califórnia assina ordem executiva para desenvolver 'interruptor' para IA

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
18/09/2026 12:49

compartilhe

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, anunciou nesta sexta-feira (18) que assinou uma ordem executiva para estudar a criação de um "interruptor" em programas avançados de inteligência artificial, e acusou o presidente, Donald Trump, de não fazer nada a respeito. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

"Acabei de emitir uma ordem executiva para acelerar a implementação de medidas de segurança e avançar com a criação de um 'interruptor' em programas avançados de IA", escreveu o democrata no X.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

arp/bgs/mr/mel/aa

Tópicos relacionados:

eua ia tech

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay