Líder social-democrata da Suécia diz estar disposta a formar governo

A líder do Partido Social-Democrata da Suécia, Magdalena Andersson, declarou nesta sexta-feira (18) que está "disposta" a tentar formar um governo após a recente vitória apertada da coalizão de esquerda nas eleições.

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O presidente do Riksdag, o Parlamento sueco, reuniu-se nesta sexta-feira com os líderes dos principais partidos do país e designará um deles para tentar formar um governo.

Ele se reuniu com Andersson pela manhã.

"Disse a ele que estou disposta a tomar a iniciativa de tentar formar um novo governo", declarou a social-democrata, de 59 anos, em coletiva de imprensa.

Seu principal desafio é chegar a um acordo entre os centristas e a esquerda.

Nooshi Dadgostar, líder do Partido da Esquerda, enfatizou nesta sexta-feira que só votará a favor de um governo liderado por Magdalena Andersson se seu partido obtiver pastas ministeriais, algo impensável para o Partido do Centro.

"A política deles é muito diferente da nossa. Somos um partido favorável às empresas e à economia de mercado, e sabemos exatamente como gerar crescimento", disse a líder do partido, Elisabeth Thand Ringqvist, à AFP, acrescentando que não descarta uma aliança com o "centro" do espectro político.

Magdalena Andersson precisa medir seus próximos passos com cuidado.

A aliança entre a direita e a extrema direita, que perdeu as eleições por cerca de 50 mil votos, está em segundo plano. Este bloco é liderado pelo primeiro-ministro interino, Ulf Kristersson, que renunciou ao cargo de chefe de governo na quinta-feira, após o anúncio dos resultados eleitorais.

O Parlamento se reunirá em 28 de setembro. Após as eleições de 2022, foram necessários 37 dias para formar um governo, e 134 dias em 2018.

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