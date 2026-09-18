Macron ordena plano para proteger infraestruturas críticas francesas de 'ataques híbridos russos'

O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou nesta sexta-feira (18) que ordenou um plano para proteger infraestruturas críticas contra ataques "híbridos" russos, ao afirmar que a "natureza da agressividade russa" na Europa mudou.

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Enquanto a guerra iniciada pela Rússia na Ucrânia ultrapassa os quatro anos, os aliados europeus de Kiev alertam para um aumento nos atos de sabotagem orquestrados por Moscou em seus territórios.

Vários países europeus, incluindo França, Itália e Espanha, também se preparam para realizar eleições nacionais em 2027, cruciais para o futuro da União Europeia. Paris teme interferências estrangeiras por parte de Moscou.

"A natureza da agressividade russa e das ameaças na Europa está mudando", alertou Macron em uma coletiva de imprensa após se reunir com os líderes dos partidos políticos franceses e os candidatos que disputam sua sucessão nas eleições presidenciais de abril e maio.

"Nas últimas semanas, a ameaça, particularmente a ameaça híbrida russa contra os europeus e a França, se intensificou", insistiu o presidente, que ordenou a elaboração de um plano para proteger locais estratégicos desses ataques.

O plano de proteção contra "ataques com drones" e "ciberataques" também se aplicará aos "locais mais sensíveis" da indústria militar francesa, enfatizou.

Macron atribuiu as operações ao desejo da Rússia de Vladimir Putin de acabar com o apoio europeu à Ucrânia, mas alertou que "o oposto" ocorrerá e que os ataques russos não ficarão "sem resposta".

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