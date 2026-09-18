Kylian Mbappé troca Nike pela marca suíça On

O astro Kylian Mbappé, capitão da seleção francesa e atacante do Real Madrid, assinou um acordo para ser a imagem da marca esportiva On, após uma carreira vinculada à americana Nike, anunciou a empresa suíça nesta sexta-feira (18).

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"A marca suíça de roupa esportiva On anuncia sua entrada no futebol ao lado do campeão Kylian Mbappé, o que estabelece o início do caminho da marca no esporte mais popular do mundo", afirma um comunicado.

A empresa também informou que Thierry Henry, campeão do mundo com a França em 1998, será o diretor de futebol da marca.

"Temos um sonho em comum e isso só está começando", declarou Mbappé no comunicado da On, que não informou o valor do contrato.

A marca, fundada em 2010 e especializada até agora na fabricação de calçados de corrida e para o tênis, tem entre seus acionistas o ex-tenista Roger Federer.

A saída de Mbappé representa um duro golpe para a Nike, líder mundial em artigos esportivos, que estava ligada ao atacante francês desde que ele era muito jovem e o havia transformado em sua principal figura no mercado do futebol.

Mbappé foi campeão do mundo em 2018 e se tornou, durante o último Mundial, o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, com 22 gols em todas as suas participações.

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