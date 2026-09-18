San Sebastián começa com filme de Fatih Akin e homenagem a Werner Herzog

O Festival de Cinema de San Sebastián começa, nesta sexta-feira (18), com a exibição de uma sombria história de amor, do diretor alemão Fatih Akin, e uma homenagem ao cineasta Werner Herzog.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

"Geister" abriu a corrida pela Concha de Ouro, o principal prêmio do festival, que será anunciado na cerimônia de encerramento, no dia 26, nesta cidade litorânea no norte da Espanha.

Dezessete produções estão na mostra oficial, incluindo "Vicentina Pede Desculpas", do diretor brasileiro Gabriel Martins.

Mas o grande momento da sexta-feira será a entrega do Prêmio Donostia ao alemão Herzog, uma homenagem a uma carreira de seis décadas e a mais de 70 filmes que exploram as obsessões, as situações extremas e as contradições da natureza humana.

No sábado será a vez da atriz britânica Naomi Watts, que receberá o outro Prêmio Donostia da 74ª edição do festival.

Brad Pitt, Penélope Cruz, Marion Cotillard, Orlando Bloom, Ricardo Darín, Jeremy Irons, Rami Malek e Diego Luna são alguns dos astros aguardados nos próximos dias no tapete vermelho de San Sebastián

- Amor em sonhos -

O filme de Akin, "Geister", narra a história da jovem Farasha, que morre na mesma noite em que conhece o amor de sua vida, Faris.

Sem aceitar a separação, ela continua a visitá-lo em seus sonhos, onde os dois mantêm um romance tumultuado, até uma última noite em que terão de tomar uma decisão.

Filmado quase inteiramente em preto e branco pelo diretor de "Contra a Parede" e "Em Pedaços", "Geister" nasceu de uma ideia que o filho do cineasta apresentou sobre a amizade de um menino e um fantasma, explicou Akin em uma entrevista coletiva.

A história só ganhou forma após a morte de seu pai, há alguns anos, revelou. "Não pude ir ao funeral dele na Turquia e tinha um grande desejo de vê-lo e ter uma última conversa, porque ele morreu de maneira muito inesperada, e esperava que aparecesse nos sonhos, mas isso não aconteceu", disse.

"Acho que, com todo esse desejo de vê-lo, enfrentar a morte e ver meus filhos crescerem, todo esse material se juntou e deu origem à história sobre o casal de apaixonados que se encontra em sonhos após a morte", acrescentou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

du/ahg/fp/aa