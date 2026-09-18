Tóquio testa robôs coletores de lixo na estação de trem mais movimentada do mundo

A estação de trem mais movimentada do mundo, no coração de Tóquio, começou a testar robôs coletores de lixo para aliviar o trabalho da equipe de limpeza, anunciou um representante da empresa ferroviária JR East nesta sexta-feira (18).

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A estação de Shinjuku recebe mais de 2,7 milhões de passageiros por dia e detém o recorde mundial do Guinness como a estação ferroviária mais movimentada do planeta.

Na seção da estação operada pela JR East, as lixeiras precisam ser esvaziadas manualmente mais de dez vezes por dia.

Para aliviar essa carga de trabalho, a empresa está testando três contêineres robóticos, com pouco mais de um metro de altura, que se movem a uma velocidade de 20 centímetros por segundo.

"Queríamos testar até que ponto algo assim pode operar de forma automática e segura em um ambiente como a estação Shinjuku", disse Shinya Kawamichi, chefe de pesquisa da JR East, à AFP.

O projeto piloto, que se estenderá até o final de novembro, testará os robôs nos corredores subterrâneos sempre movimentados da estação, onde terão que recolher o lixo e transportá-lo para os trabalhadores responsáveis por sua remoção.

Apesar de ser um complexo enorme com dois andares acima do solo e uma vasta rede de passagens subterrâneas, o trecho da estação Shinjuku operado pela JR East possui apenas sete lixeiras para lixo comum e reciclável.

O número de lixeiras foi reduzido nos últimos anos por motivos de segurança e limpeza. Alguns passageiros japoneses observaram que as estações permanecem limpas porque muitas pessoas levam seu lixo para casa.

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