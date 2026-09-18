Explosão em delegacia no norte do Paquistão deixa oito mortos
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Uma explosão em uma delegacia de polícia no norte do Paquistão matou pelo menos oito pessoas, segundo as autoridades, que atribuíram a ação ao islamista Movimento dos Talibãs do Paquistão (TTP).
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O ataque aconteceu na região de Khyber Pakhtunkhwa, na fronteira com o Afeganistão, cenário de uma campanha violenta do grupo TTP.
O Paquistão atribui o aumento dos ataques na região à atividade de grupos armados procedentes do Afeganistão, o que provocou uma crise diplomática que resultou em um conflito armado em junho.
A explosão na cidade de Kohat deixou oito mortos e 35 feridos, informou o chefe de polícia da província, Zulfiqar Hameed.
O presidente do Paquistão, Asif Ali Zardari, atribuiu o ataque ao TTP e afirmou que a eliminação do grupo "é essencial para a segurança nacional".
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