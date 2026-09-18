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Explosão em delegacia no norte do Paquistão deixa oito mortos

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
18/09/2026 08:15

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Uma explosão em uma delegacia de polícia no norte do Paquistão matou pelo menos oito pessoas, segundo as autoridades, que atribuíram a ação ao islamista Movimento dos Talibãs do Paquistão (TTP).

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O ataque aconteceu na região de Khyber Pakhtunkhwa, na fronteira com o Afeganistão, cenário de uma campanha violenta do grupo TTP.

O Paquistão atribui o aumento dos ataques na região à atividade de grupos armados procedentes do Afeganistão, o que provocou uma crise diplomática que resultou em um conflito armado em junho.

A explosão na cidade de Kohat deixou oito mortos e 35 feridos, informou o chefe de polícia da província, Zulfiqar Hameed.

O presidente do Paquistão, Asif Ali Zardari, atribuiu o ataque ao TTP e afirmou que a eliminação do grupo "é essencial para a segurança nacional".

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str-je/pbt/dbh/meb/fp

Tópicos relacionados:

acidente paquistao

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