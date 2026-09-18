Cientistas descobrem nova espécie de felino selvagem após mais de um século

Cientistas descobriram uma nova espécie de felino selvagem após mais de um século, ao observar nos vales dos Andes da Bolívia exemplares que eram confundidos por alguns moradores com gatos comuns, informou à AFP na quinta-feira (17) Paola Nogales, integrante da equipe de pesquisa.

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De pelagem malhada e quase 45 centímetros, o pequeno animal foi identificado na região montanhosa de Los Yungas, quase 90 quilômetros ao nordeste de La Paz. O animal foi batizado pelos moradores da região como 'tilcayo', denominação que inspirou seu novo nome científico: "leopardus tilcayo".

"É um fato marcante, porque há 100 anos não se descreve um felino selvagem no mundo", disse a cientista boliviana Nogales, exploradora da National Geographic.

Este é o primeiro novo felino descoberto desde o gato-das-pampas uruguaio em 1923.

O tilcayo "é um pouco menor que um gato doméstico, tem as orelhas arredondadas" e uma pelagem com manchas, disse Nogales, o que levou os moradores a confundi-lo com um gato comum.

Até o momento foi encontrado um casal de tilcayos. Os animais passaram por um "sequenciamento de genoma completo", ou seja, exames genéticos profundos.

Um macho foi adotado por uma família que, ao perceber que ele não tinha um comportamento normal, o entregou a um refúgio de conservação animal em Los Yungas, onde permanece até hoje.

Uma fêmea que foi agredida em uma comunidade foi resgatada e depois devolvida à natureza.

Em 2021, os cientistas começaram a recolher as primeiras informações sobre a espécie. A pesquisa foi publicada na quinta-feira na revista científica Current Biology.

"Por enquanto, a espécie só foi detectada na Bolívia, não foi vista em nenhum outro lugar do planeta", disse a bióloga.

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