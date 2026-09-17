Flamengo empata com Del Valle (1-1) e vai à semifinal da Libertadores
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O Flamengo empatou com o Independiente del Valle em 1 a 1 nesta quinta-feira (17), no Maracanã, e se classificou para a semifinal da Copa Libertadores.
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Djorkaeff Reasco abriu o placar para o Del Valle aos 31 minutos, mas Giorgian de Arrascaeta (83') empatou no segundo tempo para o Rubro-Negro, que terminou a partida com dez jogadores em campo pela expulsão do volante Jorginho (65').
O Flamengo avança graças à vitória por 2 a 0 no jogo de ida na semana passada, em Quito, e vai enfrentar o Estudiantes de La Plata por uma vaga na final.
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