Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Flamengo empata com Del Valle (1-1) e vai à semifinal da Libertadores

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/09/2026 23:49

compartilhe

O Flamengo empatou com o Independiente del Valle em 1 a 1 nesta quinta-feira (17), no Maracanã, e se classificou para a semifinal da Copa Libertadores.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Djorkaeff Reasco abriu o placar para o Del Valle aos 31 minutos, mas Giorgian de Arrascaeta (83') empatou no segundo tempo para o Rubro-Negro, que terminou a partida com dez jogadores em campo pela expulsão do volante Jorginho (65').

O Flamengo avança graças à vitória por 2 a 0 no jogo de ida na semana passada, em Quito, e vai enfrentar o Estudiantes de La Plata por uma vaga na final.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

erc/gfe/cb

Tópicos relacionados:

fbl

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay