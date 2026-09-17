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Irã afirma ter atacado um petroleiro no Estreito de Ormuz

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AFP
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Repórter
17/09/2026 21:33

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A Guarda Revolucionária do Irã anunciou nesta sexta-feira (18) que atacou um petroleiro de bandeira togolesa no Estreito de Ormuz, segundo um comunicado divulgado pela agência estatal Irna.

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“O petroleiro ‘Trend’, que navega sob bandeira togolesa, foi alvo de um ataque e interceptado após a ocorrência de um incêndio a bordo”, informou o exército ideológico iraniano.

A Guarda afirmou que a embarcação tentava realizar uma “passagem ilegal” por essa rota estratégica para o transporte mundial de hidrocarbonetos, que Teerã mantém bloqueada desde o início da guerra com os Estados Unidos, em fevereiro.

Na noite de quinta-feira, a agência britânica de segurança marítima UKMTO informou a ocorrência de um “incidente de segurança no Estreito de Ormuz, a 16 milhas náuticas (29,5 km) a nordeste de Khasab, em Omã”.

No entanto, a UKMTO não forneceu detalhes sobre a embarcação envolvida, e não se sabe se se trata do mesmo navio mencionado pela Guarda Revolucionária do Irã.

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bur-phs/lpa/arm/lbf/arm/ic

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