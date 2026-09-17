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Irmã do líder norte-coreano critica manobras dos EUA e ameaça com resposta "mais ofensiva"

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AF
AFP
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Repórter
17/09/2026 20:47

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A influente irmã do líder norte-coreano Kim Jong Un acusou os Estados Unidos de aumentar as tensões regionais por meio de exercícios militares e advertiu que Pyongyang poderá adotar uma resposta "mais ofensiva", segundo uma declaração divulgada nesta sexta-feira (18) pela mídia estatal.

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"A situação atual, na qual são estabelecidos novos recordes em ações práticas hostis contra a RPDC (República Popular Democrática da Coreia), ressalta a necessidade de bater recordes em nossa ação de resposta, proporcional ou mais ofensiva", declarou Kim Yo Jong, citada pela agência estatal KCNA.

Ela se referia aos exercícios militares conjuntos realizados nos últimos meses por forças dos Estados Unidos e seus aliados na região da Ásia-Pacífico.

"Nossa vontade de defender nossa soberania será expressa em ações mais claras e jamais haverá qualquer mudança no rumo de fortalecer a dissuasão de guerra nuclear", acrescentou.

"Se for considerado que os interesses supremos de nossa nação, sua soberania militar e o ambiente de segurança da região foram seriamente ameaçados por suas manobras militares", as Forças Armadas da Coreia do Norte "mobilizarão todos os meios disponíveis para enfrentá-los", afirmou.

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bur-md/mlm/cjc/dg/ic

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