Marcelo Gallardo é apresentado como novo técnico da seleção do Equador

O técnico argentino Marcelo Gallardo assumiu nesta quinta-feira (17) o comando da seleção do Equador, equipe para a qual projetou "os desafios mais elevados" para chegar à próxima Copa do Mundo.

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Gallardo, de 50 anos, desembarcou pela manhã em Quito para sua apresentação oficial. Em uma cerimônia, o novo treinador recebeu a camisa da seleção equatoriana com seu nome e o ano de 2030 estampados.

O argentino agradeceu pelo "desafio esportivo e de vida" de comandar uma seleção pela primeira vez na carreira.

"Traçamos os desafios mais elevados, pelo menos aqueles de que gosto e com os quais me identifico", disse Gallardo aos jornalistas.

"Busco não apenas mostrar uma equipe que se identifique com o povo equatoriano, mas que também identifique a mim, uma equipe que tente jogar para frente, que se destaque pela convicção e pelo espírito", acrescentou.

Gallardo é o técnico mais vitorioso da história do River Plate, com o qual conquistou 14 títulos, incluindo duas Copas Libertadores e uma Sul-Americana. No entanto, sua segunda passagem pelo clube "Millonario" não correspondeu às expectativas.

Conhecido por seu estilo ofensivo, Gallardo afirmou que seus objetivos serão alcançados com "talento", "exigência", "disciplina" e "trabalho".

O presidente da Federação Equatoriana de Futebol (FEF), Francisco Egas, destacou a trajetória do novo treinador, que também foi jogador do River e da seleção argentina.

"Essa cultura competitiva é a que queremos que continue fortalecendo o futebol equatoriano", declarou Egas, ao destacar a boa geração de jogadores que hoje integram a seleção do país.

O primeiro teste de Gallardo será o amistoso contra a Coreia do Sul, no dia 24 de setembro.

Depois, o Equador vai disputar a Copa Kirin, um torneio amistoso no qual enfrentará o Japão em 1º de outubro. Se vencer, terá pela frente Nova Zelândia ou Panamá na final.

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