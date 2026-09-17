Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Meta é criticada internamente por proteções 'insuficientes' contra deepfakes

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/09/2026 20:01

compartilhe

A Meta anunciou nesta quinta-feira que vai remover vídeos gerados por inteligência artificial (IA) contra duas mulheres, entre elas uma política britânica, depois que o Conselho de Supervisão da gigante tecnológica considerou "insuficientes" as proteções da empresa contra conteúdo produzido com essa tecnologia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Órgão quase-independente financiado pela Meta, o Conselho apontou que esses casos violavam as regras da empresa sobre incitação ao ódio, desinformação e assédio, e ordenou a remoção dos vídeos.

O primeiro deles mostra uma vereadora do Partido Trabalhista na Escócia fazendo comentários inflamados sobre refugiados. Não há registros públicos desses comentários e detalhes do vídeo indicam que ele foi manipulado, principalmente a falta de sincronização labial.

O segundo vídeo busca desacreditar uma ativista muçulmana e seu trabalho como educadora na área de saúde. Ela aparece consumindo alimentos ultraprocessados, enquanto dá dicas de dieta e pratica exercícios absurdos. 

O Conselho de Supervisão argumentou que as regras da Meta eram "sistemática e fundamentalmente insuficientes" para lidar com o fluxo constante de conteúdo gerado por IA em suas plataformas, como Facebook e Instagram.

“Esses casos ilustram um padrão mais amplo e preocupante, no qual as mulheres que se manifestam publicamente sobre temas sociais são alvo de perseguição e desinformação de forma desproporcional”, disse a copresidente do Conselho, Pamela San Martin.

A Meta anunciou que acatará a decisão em um prazo de sete dias. A empresa é obrigada a seguir as decisões do Conselho de Supervisão sobre casos individuais, mas não suas recomendações de política mais amplas.

“Assim como outras plataformas de redes sociais, a Meta precisa de normas sólidas para lidar com a proliferação de deepfakes", ressaltou Pamela, que citou, entre elas, "uma postura muito mais rigorosa em relação à classificação de conteúdo enganoso, penalidades mais severas para os reincidentes e a remoção das deepfakes destinadas a perseguir pessoas".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ac/sia/ph/dg/ad/lb

Tópicos relacionados:

desinformacao eua ia tecnologia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay