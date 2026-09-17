Juventus e Crystal Palace começam a Liga Europa com goleadas
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A Juventus de Turim iniciou sua busca pelo título da Liga Europa com uma goleada por 5 a 0 sobre o NEC Nijmegen nesta quinta-feira (17), enquanto o Crystal Palace bateu por 4 a 0 o Lech Poznan.
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Outro time inglês, o Bournemouth conquistou uma vitória valiosa na casa da Real Sociedad por 2 a 1, e o Celtic sofreu mais um vexame, com derrota na Escócia por 3 a 1 para o Ferencváros.
A Juventus espera retornar em breve à elite europeia na Champions, mas até lá terá na Liga Europa a oportunidade de encerrar um jejum de 30 anos sem um troféu continental.
A 'Vecchia Signora' foi muito superior aos visitantes holandeses em Turim. Nico González, Kerim Alajbegovic e Nick Woltemade colocaram 3 a 0 no placar antes do intervalo.
Zeki Çelik e Randal Kolo Muani completaram a goleada no segundo tempo, dando à Juventus uma estreia melhor do que a de seu rival Milan, que na quarta-feira foi derrotado pelo Benfica em San Siro.
- Ingleses estreiam vencendo -
Campeão da Liga Conferência na temporada passada, o Crystal Palace dominou o Lech Poznan, completando um aproveitamento de 100% com oito vitórias inglesas na Champions e na Liga Europa até o momento nesta temporada.
O espanhol Yeremy Pino aproveitou uma cobrança de lateral desastrosa do time polonês para abrir o placar no Selhurst Park.
Chris Richards marcou o segundo, antes de Jorgen Strand Larsen aumentar a vantagem para 3 a 0 cobrando pênalti e Eddie Nketiah fechar a goleada.
A Real Sociedad, que vive um início irregular no Campeonato Espanhol, foi derrotada em casa pelo Bournemouth, que saiu na frente com o gol do holandês Justin Kluivert e ampliou com o brasileiro Rayan nos primeiros 20 minutos.
- Vitória histórica do Bournemouth -
Deixar escapar vantagens tem sido uma constante para a equipe dirigida pelo técnico Marco Rose nas primeiras semanas da temporada.
Rose ainda não sentiu o gosto da vitória no Campeonato Inglês, apesar de o Bournemouth ter saído na frente nos quatro jogos disputados até agora.
A Real Sociedad descontou com uma tentativa de cruzamento que acabou entrando no ângulo na segunda trave, mas desta vez o Bournemouth resistiu e conquistou uma vitória histórica.
"É uma vitória brilhante em nosso primeiro jogo europeu", disse Rose. "É brilhante para o clube e para os 2.000 torcedores de Bournemouth" presentes na Reale Arena.
Por sua vez, o Besiktas impôs ao Olympique de Marseille a quarta derrota consecutiva, com um goleada por 4 a 1 em Istambul.
O time turco saiu na frente marcando com Ilhan Fakili, mas o Olympique deixou tudo igual com Keyliane Abdallah e conseguiu levar o empate para o intervalo.
No segundo tempo, no entanto, Vaclav Cerny, Michael Amir Murillo e Ernest Poku definiram a goleada do Besiktas.
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