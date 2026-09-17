Violência étnica deixa ao menos 26 mortos em região disputada entre os dois Sudões

Pelo menos 26 pessoas morreram e 82 ficaram feridas em episódios de violência interétnica em Abyei, região disputada entre Sudão e Sudão do Sul, informou nesta quinta-feira (17) a missão de paz da ONU para o território.

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A violência é frequente em Abyei, território cujo status não foi definido desde a independência do Sudão do Sul, em 2011, e que está sob proteção das Nações Unidas.

Em novembro passado, a ONG Acled, que contabiliza as vítimas de conflitos em todo o mundo, registrou centenas de mortos na região em episódios relacionados à guerra entre militares e paramilitares no Sudão.

Em 2024, a violência étnica também deixou dezenas de mortos no território.

Os confrontos começaram na terça-feira no Mercado Comum de Amiet, informou a Força Interina de Segurança das Nações Unidas para Abyei (Unisfa).

O Conselho de Segurança da ONU renovou em meados de novembro, por um ano, a missão de manutenção da paz em Abyei.

A Unisfa conta com cerca de 3.000 militares e policiais encarregados de proteger os civis nesta região petrolífera de fronteira, onde confrontos são recorrentes.

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