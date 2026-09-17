Wall Street fecha em alta com postura firme do Fed sobre inflação nos EUA

A Bolsa de Nova York fechou em forte alta nesta quinta-feira (17), impulsionada pela postura firme do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) no combate à inflação, apesar da pressão exercida pelo presidente Donald Trump.

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O índice Dow Jones avançou 0,61%; o S&P 500 subiu 1,14%; e o Nasdaq ganhou 1,69%.

"A Reserva Federal ganhou credibilidade junto à comunidade financeira ontem", avaliou Jack Ablin, analista da Cresset, referindo-se à decisão anunciada na quarta-feira.

O banco central americano elevou sua taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual, para uma faixa entre 3,75% e 4%, decisão unânime amplamente esperada pelo mercado.

Impulsionada pela disparada dos preços da energia em decorrência da guerra no Oriente Médio, a inflação tem estado "alta demais por tempo demais", explicou o presidente do Fed, Kevin Warsh, durante coletiva de imprensa.

Ele afirmou apoiar integralmente a decisão de elevar os juros, classificando-a como "justa" e "séria".

As projeções atualizadas do Fed também indicam um aperto monetário mais intenso em 2026 para enfrentar a inflação.

"O Federal Reserve reafirmou claramente sua independência em matéria de política monetária", observou Kevin Ford, da Convera, acrescentando que a sinalização foi bem recebida pelos mercados.

Diversos analistas temiam que Warsh cedesse à pressão de Trump, que defende uma flexibilização da política monetária.

"A queda dos preços do petróleo e dos rendimentos dos títulos públicos também está impulsionando" a recuperação generalizada de Wall Street, apontaram os analistas da Briefing.com.

O preço do barril de Brent, referência internacional do petróleo, caiu 0,95%, após recuar mais de 4% durante a sessão, em meio a um renovado otimismo sobre a capacidade da Arábia Saudita de manter suas exportações de petróleo apesar do conflito no Oriente Médio.

Nesse contexto, o rendimento do título do Tesouro americano de 10 anos caiu para 4,93% por volta das 20h15 GMT, ante 5,02% no fechamento do dia anterior. Já o rendimento do título de 30 anos recuou de 5,36% para 5,28%.

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