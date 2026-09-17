Com gol de Allan, Manchester City atropela Norwich na Copa da Liga Inglesa
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O Manchester City goleou o Norwich (2ª divisão) por 5 a 0 nesta quinta-feira (17) e avançou às oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, com o primeiro gol do atacante brasileiro Allan em sua estreia com a camisa dos 'Citizens'.
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O ex-jogador do Palmeiras, que ficou no banco na primeira rodada da Liga dos Campeões contra o Porto (vitória por 2 a 0) e no clássico contra o Manchester United (vitória por 1 a 0), também deu a assistência para o gol que abriu o placar no Etihad Stadium, marcado pelo também estreante Floyd Samba aos 29 minutos.
Ainda no primeiro tempo, Rayan Cherki (32') ampliou para o City, que depois do intervalo selou a goleada com Allan (48'), mais um de Samba (54') e um de Ryan McAidoo (90').
O resultado amplia o início perfeito do técnico Enzo Maresca como sucessor de Pep Guardiola no time de Manchester, depois da derrota para o Arsenal (3 a 0) na decisão da Supercopa da Inglaterra.
Agora são seis vitórias consecutivas em seis jogos: quatro pelo Campeonato Inglês, uma na Champions e uma na Copa da Liga.
- Jogos da 3ª fase da Copa da Liga Inglesa:
Quarta-feira:
(+) Fleetwood Town (D4) - Sheffield United (D2) 1 - 0
(+) Everton - Wolverhampton (D2) 1 - 0
Manchester United - (+) Brighton 2 - 3
Coventry - (+) Aston Villa 1 - 3
Terça-feira, 8 de setembro:
(+) Crystal Palace - Middlesbrough (D2) 3 - 0
(+) Sunderland - Hull 1 - 0
(+) Bournemouth - Lincoln City (D2) 4 - 0
Leyton Orient (D3) - (+) Bradford City (D3) 1 - 3
Millwall (D2) - (+) Newcastle 0 - 1
Quarta-feira, 9 de setembro:
(+) Chelsea - Leeds United 6 - 3
Terça-feira, 15 de setembro:
(+) Peterborough United (D3) - Barnsley (D3) 3 - 3 (7-6 nos pênaltis)
West Ham (D2) - (+) Fulham 2 - 3
Ipswich Town - (+) Arsenal 2 - 4
(+) Liverpool - Tottenham 3 - 1
Reading (D3) - (+) Brentford 1 - 2
Quinta-feira, 17 de setembro:
(+) Manchester City - Norwich City (D2) 5 - 0
(+): classificados para as oitavas de final.
- Confrontos de oitavas de final:
Fleetwood Town (D4) - Arsenal
Manchester City - Brighton
Everton - Newcastle
Sunderland - Brentford
Liverpool - Chelsea
Bradford City (D3) - Peterborough United (D3)
Fulham - Crystal Palace
Bournemouth - Aston Villa
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