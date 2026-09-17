Com gol de Allan, Manchester City atropela Norwich na Copa da Liga Inglesa

O Manchester City goleou o Norwich (2ª divisão) por 5 a 0 nesta quinta-feira (17) e avançou às oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, com o primeiro gol do atacante brasileiro Allan em sua estreia com a camisa dos 'Citizens'.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O ex-jogador do Palmeiras, que ficou no banco na primeira rodada da Liga dos Campeões contra o Porto (vitória por 2 a 0) e no clássico contra o Manchester United (vitória por 1 a 0), também deu a assistência para o gol que abriu o placar no Etihad Stadium, marcado pelo também estreante Floyd Samba aos 29 minutos.

Ainda no primeiro tempo, Rayan Cherki (32') ampliou para o City, que depois do intervalo selou a goleada com Allan (48'), mais um de Samba (54') e um de Ryan McAidoo (90').

O resultado amplia o início perfeito do técnico Enzo Maresca como sucessor de Pep Guardiola no time de Manchester, depois da derrota para o Arsenal (3 a 0) na decisão da Supercopa da Inglaterra.

Agora são seis vitórias consecutivas em seis jogos: quatro pelo Campeonato Inglês, uma na Champions e uma na Copa da Liga.

- Jogos da 3ª fase da Copa da Liga Inglesa:

Quarta-feira:

(+) Fleetwood Town (D4) - Sheffield United (D2) 1 - 0

(+) Everton - Wolverhampton (D2) 1 - 0

Manchester United - (+) Brighton 2 - 3

Coventry - (+) Aston Villa 1 - 3

Terça-feira, 8 de setembro:

(+) Crystal Palace - Middlesbrough (D2) 3 - 0

(+) Sunderland - Hull 1 - 0

(+) Bournemouth - Lincoln City (D2) 4 - 0

Leyton Orient (D3) - (+) Bradford City (D3) 1 - 3

Millwall (D2) - (+) Newcastle 0 - 1

Quarta-feira, 9 de setembro:

(+) Chelsea - Leeds United 6 - 3

Terça-feira, 15 de setembro:

(+) Peterborough United (D3) - Barnsley (D3) 3 - 3 (7-6 nos pênaltis)

West Ham (D2) - (+) Fulham 2 - 3

Ipswich Town - (+) Arsenal 2 - 4

(+) Liverpool - Tottenham 3 - 1

Reading (D3) - (+) Brentford 1 - 2

Quinta-feira, 17 de setembro:

(+) Manchester City - Norwich City (D2) 5 - 0

(+): classificados para as oitavas de final.

- Confrontos de oitavas de final:

Fleetwood Town (D4) - Arsenal

Manchester City - Brighton

Everton - Newcastle

Sunderland - Brentford

Liverpool - Chelsea

Bradford City (D3) - Peterborough United (D3)

Fulham - Crystal Palace

Bournemouth - Aston Villa

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

kca/iga/gfe/cb