Congressista republicana de origem cubana diz a Trump que latinos se sentem "traídos"

Uma congressista republicana de origem hispânica pelo estado da Flórida criticou, nesta quinta-feira (17), a política de deportação em massa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmando que, em sua avaliação, a iniciativa levou muitos latinos a se sentirem "traídos".

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"Senhor Presidente, alguns de seus esforços para aplicar as leis de imigração foram longe demais", declarou María Elvira Salazar em um vídeo de campanha divulgado poucas semanas antes das eleições legislativas de meio de mandato de novembro.

Salazar, que representa um distrito da região de Miami com ampla maioria latina, disse que metade dos cerca de 50 mil imigrantes em situação irregular detidos em julho não possuía antecedentes criminais e pediu que Trump tivesse "cuidado" com os conselhos que vem recebendo sobre o tema.

"Os mesmos latinos que o ajudaram a chegar à Casa Branca em 2024 hoje se sentem traídos", afirmou. "Não estou falando de conceder anistia. Estou falando de dar a e eles uma vida digna nesta terra prometida", acrescentou esta ex-jornalista de ascendência cubana.

A repreensão incomumente direta da parte de uma integrante do Partido Republicano, ocorre em meio a pesquisas desfavoráveis à legenda, que pode perder o controle da Câmara dos Representantes e até mesmo do Senado nas eleições de 3 de novembro.

Os latinos tradicionalmente votam mais nos democratas, mas Trump obteve apoio recorde desse grupo nas últimas eleições presidenciais.

Trump apoiou Salazar no início deste ano, embora a parlamentar defenda há muito tempo a concessão de status legal para determinados imigrantes sem documentos, tanto hispânicos quanto haitianos, que correm risco após terem o status de proteção temporária negado.

A Casa Branca não respondeu de imediato a um pedido de comentário.

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