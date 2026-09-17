Petróleo fecha em leve queda diante de perspectiva de melhora na oferta saudita

Os preços do petróleo fecharam em leve queda nesta quinta-feira (17), diante da expectativa do mercado de que a Arábia Saudita consiga aumentar o ritmo de suas exportações de óleo bruto, apesar dos ataques de rebeldes houthis contra sua infraestrutura.

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O barril do Brent do Mar do Norte para entrega em novembro recuou 0,95%, para US$ 104,82. Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI), para entrega em outubro, caiu 0,51%, para US$ 101,91.

A informação de que o oleoduto Leste-Oeste da Arábia Saudita poderá recuperar aproximadamente metade de sua capacidade nos próximos dias já havia pressionado os preços do petróleo para baixo na quarta-feira.

O oleoduto, que está paralisado desde o fim da semana passada devido a ataques com drones, permite a Riad contornar o Estreito de Ormuz por meio do Mar Vermelho.

A companhia petrolífera estatal saudita Aramco procura alternativas e estaria oferecendo "cargas adicionais de petróleo via Omã para dissipar as preocupações relacionadas às interrupções no fornecimento", segundo analistas da Mind Energy.

Os houthis do Iêmen têm direcionado seus ataques principalmente contra interesses petrolíferos sauditas.

A tensão é ainda maior no mercado de derivados de petróleo. Ao conflito no Oriente Médio somam-se os ataques contra infraestruturas ligados à guerra entre Rússia e Ucrânia.

"Na Rússia, as refinarias de Syzran e Saratov interromperam a produção após ataques de drones ucranianos", afirmou Arne Lohmann Rasmussen, analista da Global Risk Management.

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