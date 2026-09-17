Federação inglesa pede divulgação de documentos sobre projeto fracassado de Infantino

A presidente da Federação Inglesa de Futebol (FA), Debbie Hewitt, solicitou ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, que torne públicos todos os documentos relativos ao projeto, posteriormente abandonado, de abrir as Copas do Mundo a investidores privados, informou a imprensa local nesta quinta-feira (17).

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A proposta de Infantino, à frente da Fifa desde 2016, não foi à frente após ter gerado grande polêmica no mundo do futebol.

A presidente da FA escreveu ao dirigente ítalo-suíço para pedir a divulgação de todas as informações relacionadas a este projeto, antes da próxima reunião do Conselho da Fifa, do qual Debbie Hewitt é uma dos oito vice-presidentes, no dia 15 de outubro.

Infantino pediu desculpas em agosto por ter anunciado, para surpresa geral, este projeto de investimento privado, e um comunicado do comitê executivo prometeu uma análise do procedimento, sem especificar, no entanto, quem conduziria essa investigação.

No entanto, a Uefa declarou ter "perdido a confiança" em Infantino e iniciou ações judiciais em tribunais dos Estados Unidos para obter a divulgação dos documentos relacionados ao projeto.

Debbie Hewitt também pediu a divulgação dos documentos relativos à decisão de revogar a suspensão do atacante americano Folarin Balogun durante a Copa do Mundo de 2026. A retirada da punição ocorreu após um telefonema do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a Gianni Infantino.

No dia 6 de setembro, Infantino confirmou que pretende concorrer à reeleição no Congresso da FIFA de março de 2027. Por enquanto, ele é o único candidato declarado, mas a Uefa se comprometeu a apresentar um nome viável para concorrer ao cargo.

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