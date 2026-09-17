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EUA aprova venda de 48 caças F-35 para a Arábia Saudita

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AF
AFP
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Repórter
17/09/2026 17:09

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Os Estados Unidos aprovaram a venda para a Arábia Saudita de 48 aviões de combate furtivos F-35 por 24,3 bilhões de dólares (aproximadamente R$ 125 bilhões), informou o Departamento de Estado nesta quinta-feira (17).

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Esta operação "vai melhorar a capacidade da Arábia Saudita para dissuadir ameaças atuais e futuras, ao reforçar a defesa de seu território e melhorar a interoperabilidade com as forças americanas", destacou, em nota, o Departamento de Estado.

Também "aumentará o número de aeronaves operacionais da Arábia Saudita e reforçará sua capacidade de autodefesa ar-ar e ar-terra". 

O Departamento de Estado notificou o Congresso sobre a venda proposta, que exigiria aprovação legislativa.

A Arábia Saudita tenta adquirir aviões F-35 há muito tempo, mas funcionários de Israel - o único país da região que opera estas aeronaves - expressaram sua preocupação com sua venda para Riade.

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wd/mlm/mr/dg/mr/mvv

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