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Príncipe Harry aparece em público após retorno para o Reino Unido

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AFP
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Repórter
17/09/2026 16:58

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O príncipe Harry fez nesta quinta-feira sua primeira aparição pública desde que retornou para o Reino Unido com sua família, há três semanas. Ele compareceu sem a mulher a um evento da competição para militares feridos Invictus Games, que fundou em 2014.

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Vestindo um smoking e exibindo suas medalhas militares, Harry, 42, posou para fotos e tirou selfies com veteranos durante o evento, cujo objetivo era apoiar os militares feridos por meio da arrecadação de verbas para uma fundação.

O príncipe e sua família chegaram no último dia 26 de agosto ao Reino Unido, em um retorno surpresa, seis anos após romperem com a família real e se mudarem para os Estados Unidos. Segundo a imprensa britânica, eles se instalaram na região de Cotswolds, frequentada por celebridades.

A aparição pública de Harry coincide com ataques de seu tio, Charles Spencer, irmão de Diana, a Charles III relacionados à morte da princesa. No livro "Swan Song: Diana, My Sister", Spencer acusa o então príncipe herdeiro de ter dito a ele, pouco após a morte de Diana, que a princesa seria esquecida "muito em breve".

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ctx/pc/an/lb

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