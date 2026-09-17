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Internacional

Klopp estreia como técnico da Alemanha com lista dupla de 44 jogadores

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/09/2026 16:45

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Jürgen Klopp estreou como técnico da seleção da Alemanha com uma convocação extensa de 44 jogadores para os quatro primeiros jogos da Liga das Nações da Uefa, marcando o início de um novo ciclo para a 'Mannschaft' após a eliminação na fase de 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026 contra o Paraguai.

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Após essa derrota, Julian Nagelsmann deixou o comando da seleção e Klopp foi nomeado para substituí-lo.

O ex-técnico do Liverpool elaborou duas listas para as três semanas de data Fifa, no final de setembro e início de outubro, quando começa a Liga das Nações.

A primeira para os dois primeiros jogos, em Amsterdã contra os Países Baixos (24 de setembro) e em Augsburgo contra a Grécia (27), e uma segunda para os dois confrontos seguintes, em Munique contra a Sérvia (1º de outubro) e em Tessalônica contra a Grécia (4).

"Gostei de elaborar esta lista. Encontramos muito talento. Quero conhecer o maior número possível de jogadores", comentou Klopp.

- Ter Stegen volta ao gol -

O treinador anunciou que seu goleiro titular será Marc-André ter Stegen (34 anos), que nesta temporada defende o Ajax de Amsterdã, após se recuperar de uma lesão que o impediu de ir à Copa do Mundo e o fez deixar o Barcelona.

"Uma equipe precisa de estabilidade e de uma espinha dorsal. E, uma vez que a espinha dorsal esteja estabilizada, podemos nos dar ao luxo de ser criativos e um pouco loucos", comentou Kolpp, que também confirmou Joshua Kimmich (30 anos) como capitão.

Kimmich, no entanto, voltará a atuar no meio-campo, sua posição no Bayern de Munique. Nagelsmann o escalou como lateral-direito na Copa do Mundo e na Eurocopa de 2024, que a Alemanha jogou em casa.

Entre os 16 novos convocados aparecem quatro jogadores do Freiburg, finalista da Liga Europa na temporada passada e líder do Campeonato Alemão por três rodadas.

-- Lista de convocados:

- Para Países Baixos x Alemanha e Alemanha x Grécia

Goleiros: Finn Dahmen (Augsburg/ALE), Alexander Nübel (Besiktas/TUR), Marc-André ter Stegen (Ajax/HOL)

Defensores: Hennes Behrens (Augsburg/ALE), Yann-Aurel Bisseck (Inter de Milão/ITA), Nathaniel Brown (Bayern de Munique/ALE), Max Rosenfelder (Freiburg/ALE), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund/ALE), Jonathan Tah (Bayern de Munique/ALE), Philipp Treu (Freiburg/ALE), Josha Vagnoman (Stuttgart/ALE)

Meio-campistas: Nadiem Amiri (Mainz/ALE), Bambasé Conté (Hoffenheim/ALE), Yannik Engelhardt (Freiburg/ALE), Chris Führich (Stuttgart/ALE), Serge Gnabry (Bayern de Munique/ALE), Lennart Karl (Bayern de Munique/ALE), Joshua Kimmich (Bayern de Munique/ALE), Jamals Musiala (Bayern de Munique/ALE), Felix Nmecha (Borussia Dortmund/ALE), Kevin Schade (Brentford/ING), Anton Stach (Leeds United/ING)

Atacantes: Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt/ALE), Kai Havertz (Arsenal/ING)

- Para Alemanha x Sérvia e Grécia x Alemanha

Goleiros: Noah Atubolu (Eintracht Frankfurt/ALE), Finn Dahmen (Augsburg/ALE), Jonas Urbig (Bayern de Munique/ALE)

Defensores: Waldemar Anton (Borussia Dortmund/ALE), Ridle Baku (RB Leipzig/ALE), Finn Jeltsch (Stuttgart/ALE), Maximilian Mittelstädt (Stuttgart/ALE), David Raum (RB Leipzig/ALE), Malick Thiaw (Newcastle/ING)

Meio-campistas: Karim Adeyemi (Barcelona/ESP), Mika Baur (Celtic/ESC), Tom Bischof (Bayern de Munique/ALE), Said El Mala (Colônia/ALE), Brajan Gruda (RB Leipzig/ALE), Vitaly Janelt (Brentford/ING), Felix Keidel (Elversberg/ALE), Aleksander Pavlovic (Bayern de Munique/ALE), Derry Scherhant (Freiburg/ALE), Florian Wirtz (Liverpool/ING)

Atacantes: Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt/ALE), Nick Woltemade (Juventus/ITA)

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