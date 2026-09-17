Klopp estreia como técnico da Alemanha com lista dupla de 44 jogadores
compartilhe
Jürgen Klopp estreou como técnico da seleção da Alemanha com uma convocação extensa de 44 jogadores para os quatro primeiros jogos da Liga das Nações da Uefa, marcando o início de um novo ciclo para a 'Mannschaft' após a eliminação na fase de 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026 contra o Paraguai.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Após essa derrota, Julian Nagelsmann deixou o comando da seleção e Klopp foi nomeado para substituí-lo.
O ex-técnico do Liverpool elaborou duas listas para as três semanas de data Fifa, no final de setembro e início de outubro, quando começa a Liga das Nações.
A primeira para os dois primeiros jogos, em Amsterdã contra os Países Baixos (24 de setembro) e em Augsburgo contra a Grécia (27), e uma segunda para os dois confrontos seguintes, em Munique contra a Sérvia (1º de outubro) e em Tessalônica contra a Grécia (4).
"Gostei de elaborar esta lista. Encontramos muito talento. Quero conhecer o maior número possível de jogadores", comentou Klopp.
- Ter Stegen volta ao gol -
O treinador anunciou que seu goleiro titular será Marc-André ter Stegen (34 anos), que nesta temporada defende o Ajax de Amsterdã, após se recuperar de uma lesão que o impediu de ir à Copa do Mundo e o fez deixar o Barcelona.
"Uma equipe precisa de estabilidade e de uma espinha dorsal. E, uma vez que a espinha dorsal esteja estabilizada, podemos nos dar ao luxo de ser criativos e um pouco loucos", comentou Kolpp, que também confirmou Joshua Kimmich (30 anos) como capitão.
Kimmich, no entanto, voltará a atuar no meio-campo, sua posição no Bayern de Munique. Nagelsmann o escalou como lateral-direito na Copa do Mundo e na Eurocopa de 2024, que a Alemanha jogou em casa.
Entre os 16 novos convocados aparecem quatro jogadores do Freiburg, finalista da Liga Europa na temporada passada e líder do Campeonato Alemão por três rodadas.
-- Lista de convocados:
- Para Países Baixos x Alemanha e Alemanha x Grécia
Goleiros: Finn Dahmen (Augsburg/ALE), Alexander Nübel (Besiktas/TUR), Marc-André ter Stegen (Ajax/HOL)
Defensores: Hennes Behrens (Augsburg/ALE), Yann-Aurel Bisseck (Inter de Milão/ITA), Nathaniel Brown (Bayern de Munique/ALE), Max Rosenfelder (Freiburg/ALE), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund/ALE), Jonathan Tah (Bayern de Munique/ALE), Philipp Treu (Freiburg/ALE), Josha Vagnoman (Stuttgart/ALE)
Meio-campistas: Nadiem Amiri (Mainz/ALE), Bambasé Conté (Hoffenheim/ALE), Yannik Engelhardt (Freiburg/ALE), Chris Führich (Stuttgart/ALE), Serge Gnabry (Bayern de Munique/ALE), Lennart Karl (Bayern de Munique/ALE), Joshua Kimmich (Bayern de Munique/ALE), Jamals Musiala (Bayern de Munique/ALE), Felix Nmecha (Borussia Dortmund/ALE), Kevin Schade (Brentford/ING), Anton Stach (Leeds United/ING)
Atacantes: Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt/ALE), Kai Havertz (Arsenal/ING)
- Para Alemanha x Sérvia e Grécia x Alemanha
Goleiros: Noah Atubolu (Eintracht Frankfurt/ALE), Finn Dahmen (Augsburg/ALE), Jonas Urbig (Bayern de Munique/ALE)
Defensores: Waldemar Anton (Borussia Dortmund/ALE), Ridle Baku (RB Leipzig/ALE), Finn Jeltsch (Stuttgart/ALE), Maximilian Mittelstädt (Stuttgart/ALE), David Raum (RB Leipzig/ALE), Malick Thiaw (Newcastle/ING)
Meio-campistas: Karim Adeyemi (Barcelona/ESP), Mika Baur (Celtic/ESC), Tom Bischof (Bayern de Munique/ALE), Said El Mala (Colônia/ALE), Brajan Gruda (RB Leipzig/ALE), Vitaly Janelt (Brentford/ING), Felix Keidel (Elversberg/ALE), Aleksander Pavlovic (Bayern de Munique/ALE), Derry Scherhant (Freiburg/ALE), Florian Wirtz (Liverpool/ING)
Atacantes: Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt/ALE), Nick Woltemade (Juventus/ITA)
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
tba/pm/mas/cb