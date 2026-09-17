Confrontos entre forças do governo e houthis deixam mais de 60 mortos no Iêmen

Os confrontos no Iêmen entre as forças governamentais, apoiadas pela Arábia Saudita, e os houthis deixaram pelo menos 63 mortos de ambos os lados nas últimas 24 horas, informaram fontes militares à AFP.

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Pelo menos 23 soldados governamentais morreram em ataques com mísseis e drones lançados pelos houthis nas províncias de Taiz e Lahj, afirmou uma autoridade militar das forças do governo.

Do lado dos houthis, fontes militares informaram que 40 combatentes morreram em ataques aéreos sauditas e confrontos terrestres.

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