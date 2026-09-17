EUA e Polônia avançam em diálogo para instalação de base militar, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (17) que foram feitos "grandes avanços" para o estabelecimento de uma base militar dos Estados Unidos na Polônia, depois que Varsóvia informou que estava abordando o tema com Washington.

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"Graças à liderança corajosa do meu amigo, Karol Nawrocki, presidente da Polônia, grandes avanços estão sendo alcançados no sentido do estabelecimento de uma base do Exército dos Estados Unidos na Polônia. Se isso acontecer, o local será anunciado em breve", disse Trump nas redes sociais.

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