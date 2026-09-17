Macron busca apoio internacional para mobilizar Exército libanês e desarmar Hezbollah

O presidente francês, Emmanuel Macron, recebeu nesta quinta-feira (17) o presidente libanês, Joseph Aoun, e o rei Abdullah II da Jordânia para buscar apoio internacional à mobilização do Exército libanês, com o objetivo de desarmar o Hezbollah e garantir a retirada de Israel do sul do país.

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As conversas também abordaram um dispositivo destinado a substituir a Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil), mobilizada no país desde 1978 e cujo mandato termina em dezembro.

Os três líderes participaram de uma reunião conjunta antes de inaugurar um encontro "operacional" dos chefes dos Estados-maiores francês, britânico, italiano, jordaniano e libanês, assim como de altos funcionários americanos e sauditas.

O objetivo era examinar "o plano de mobilização" das Forças Armadas Libanesas (FAL), de acordo com um "plano claro, crível e realista", declarou o Palácio do Eliseu.

As FAL, mal remuneradas e mal equipadas, têm a difícil tarefa de desarmar o Hezbollah, apesar da oposição do grupo, e de se mobilizar na fronteira com Israel depois que as tropas israelenses concluírem sua retirada.

Israel, no entanto, advertiu que permanecerá no sul do Líbano enquanto persistirem as ameaças à sua segurança.

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