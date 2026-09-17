Polícia do Equador prende 14 suspeitos de crimes durante novo toque de recolher

A polícia equatoriana prendeu 14 suspeitos de integrarem uma gangue que atuava na violenta província de El Oro, região cobiçada por criminosos devido às suas atividades portuárias e de mineração, informou o ministro do Interior nesta quinta-feira (17).

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As prisões ocorreram em meio a um toque de recolher noturno decretado pelo governo nas áreas mais afetadas por conflitos no país, o terceiro do ano, como parte de sua ofensiva contra organizações criminosas.

O ministro John Reimberg informou na rede X que a operação, denominada "Sombra", desmantelou uma "rede de extorsão, assassinatos, roubos e tráfico de drogas" que atuava nas cidades de Machala e Pasaje.

Os 14 detidos fazem parte da gangue Lobos Box e têm ligações com "tráfico de drogas e exploração de menores para atividades ilícitas", segundo o ministro.

Apesar dos sucessivos toques de recolher e estados de exceção decretados pelo presidente Daniel Noboa, a violência continua desenfreada no Equador.

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