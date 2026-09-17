Pescadores franceses bloqueiam portos devido aos preços da gasolina

Pescadores bloquearam o acesso a dois portos e a um depósito de combustível no sul da França nesta quinta-feira (17), em protesto contra o aumento dos preços dos combustíveis, ligado à guerra comercial entre Estados Unidos e Irã.

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As ações ao longo da costa mediterrânea, que bloquearam o acesso aos portos de Nice e Sète, e a um depósito em Frontignan, ocorrem em um momento em que os preços da gasolina nos postos de serviço franceses se aproximam de um recorde histórico.

O preço do diesel, o combustível mais utilizado no país, ultrapassou € 2,37 por litro (R$ 14,08 por litro) nesta quinta-feira, ficando próximo do recorde de € 2,38 (R$ 14,14), segundo uma análise da AFP com base em dados do governo.

"Estamos realmente fartos", disse Tony Dalmasso, um pescador que participava do protesto, à AFP em Nice.

"O preço do diesel foi simplesmente a gota d'água", disse Pierre Palumbo em Frontignan, após mencionar outras preocupações importantes, como as novas regulamentações para a pesca de enguias.

Os preços do petróleo subiram cerca de 20% neste mês, em meio à crescente tensão entre os Estados Unidos e o Irã e à interrupção por parte da Arábia Saudita do fornecimento de um importante oleoduto durante a luta contra os rebeldes houthis no Iêmen.

O governo apontou o conflito entre EUA e Irã como o principal culpado.

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