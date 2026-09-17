Novos ataques no Iêmen e na Arábia Saudita deixam ao menos cinco mortos

Ao menos cinco pessoas morreram, nesta quinta-feira (17), em novos ataques no Iêmen e na Arábia Saudita, em uma escalada dos combates entre os houthis, apoiados pelo Irã, e as forças do governo iemenita e seus aliados sauditas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Após anos de trégua na guerra civil, o Iêmen foi arrastado, em julho, para o conflito no Oriente Médio, desencadeado no fim de fevereiro por uma ofensiva americana e israelense contra o Irã.

A Arábia Saudita acusou, nesta semana, os houthis de lançarem um ataque contra a cidade sagrada de Meca.

Os houthis afirmaram, nesta semana, que "aviões de guerra do inimigo saudita atacaram três torres de telecomunicações" na província de Taiz, deixando um civil morto e outro ferido em ataques contra a localidade de Abs, informou a televisão Almasirah.

O meio de comunicação ligado aos houthis informou posteriormente que "três crianças morreram e vários cidadãos iemenitas ficaram feridos em ataques de mercenários apoiados pela Arábia Saudita", em referência ao governo do Iêmen reconhecido internacionalmente.

Por sua vez, a agência de Defesa Civil da Arábia Saudita informou sobre vítimas causadas pelos restos de um drone houthi interceptado em uma zona ao leste de Meca.

"A queda de estilhaços de um drone derrubado na província de Taif causou uma morte, dois feridos e danos materiais em vários edifícios e veículos", indicou a agência em um comunicado publicado nas redes sociais, e acrescentou que o falecido era um cidadão iemenita.

Trata-se da primeira morte registrada na Arábia Saudita desde a retomada dos combates.

Os incidentes ocorreram um dia após Riade acusar os houthis de lançarem um ataque "covarde" contra a cidade sagrada do islã, Meca, acusação que estes desmentem.

Os houthis têm informado dezenas de ataques sauditas diários desde que lançaram uma ofensiva relâmpago e tomaram o controle de zonas costeiras estratégicas no Mar Vermelho, incluindo uma das entradas do Estreito de Bab el-Mandeb, até então em mãos das forças governamentais.

Após o Irã bloquear o Estreito de Ormuz desde o início da guerra no Oriente Médio, os últimos avanços de seus aliados iemenitas colocam em risco o outro corredor marítimo utilizado para as exportações de petróleo e gás do Golfo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-ds/smw/pc/an/rm/aa