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Venezuela desbloqueia sites de notícias censurados há anos

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AFP
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Repórter
17/09/2026 11:43

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Diversos sites de notícias que estavam censurados na Venezuela há anos foram desbloqueados, anunciou a agência reguladora de telecomunicações nesta quinta-feira (17), horas antes do início da segunda rodada de negociações políticas entre o governo interino e a oposição. 

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Oito meses após a intervenção dos EUA para capturar Nicolás Maduro, a Comissão Nacional de Telecomunicações (Conatel) anunciou em seu site o "restabelecimento formal do acesso a diversas plataformas e veículos de mídia digital nacionais e internacionais", enquanto a ONG de direitos digitais VE Sin Filtro verificou o acesso a 10 sites em diferentes provedores de internet.

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lp/mr/aa

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