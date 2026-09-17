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Chanceler chinês e Marco Rubio discutem situação no Oriente Médio

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AFP
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Repórter
17/09/2026 11:43

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O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, manteve uma conversa telefônica com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, nesta quinta-feira (17), poucos dias antes de uma reunião prevista entre os líderes de ambos os países, segundo informaram os veículos de comunicação estatais chineses.

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Wang e Rubio falaram sobre a situação no Oriente Médio em um momento em que Pequim busca mediar a guerra de Teerã com os Estados Unidos.

Durante a chamada, o chefe da diplomacia chinesa disse a Rubio que seu país e os Estados Unidos "devem se preparar para a próxima etapa de conversas de alto nível em um espírito de igualdade, respeito e benefício mútuo", informou a agência estatal de notícias Xinhua.

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isk-dhw/ami/pb/mab/rm/aa

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