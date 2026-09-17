Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Presidente da Turquia concorrerá a novo mandato apesar de limite constitucional

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/09/2026 10:25

compartilhe

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, vai disputar as eleições antecipadas em abril de 2028, o que lhe permitirá contornar o limite constitucional de mandatos, afirmou um de seus assessores à imprensa nesta quinta-feira (17).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Eleito presidente pela primeira vez em 2014, Erdogan não poderia concorrer novamente se completasse o mandato de cinco anos e se as eleições fossem realizadas em maio de 2028, como estava previsto. 

Mas a Constituição também autoriza que o Parlamento convoque eleições antecipadas se a iniciativa contar com o apoio de 360 dos 600 deputados turcos, o que permitiria que Erdogan concorresse novamente. 

"Se 360 deputados apoiarem a decisão de convocar novas eleições, elas serão realizadas em 16 de abril de 2028", afirmou Mehmet Ucum, assessor de Erdogan para questões jurídicas, em declarações divulgadas pela emissora privada NTV e pelo jornal Cumhuriyet. 

O Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP), de Erdogan, e seu aliado nacionalista, o MHP, controlam 326 cadeiras no Parlamento.

Segundo analistas, o chefe de Estado também poderia contar com o apoio de deputados de outros partidos ou colocar em marcha um projeto de reforma constitucional.

O político turco está no poder desde 2003, inicialmente como primeiro-ministro e desde 2014 como presidente, cargo para o qual foi reeleito em 2018 e 2023.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

fo-rba/dsa/dbh/pc/yr/fp

Tópicos relacionados:

eleicoes politica turquia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay