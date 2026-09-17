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Inflação na zona do euro alcança 3,2% em agosto

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AFP
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Repórter
17/09/2026 08:41

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A inflação nos 21 países da zona do euro ficou em 3,2% em agosto, um décimo abaixo da estimativa inicial, anunciou a agência estatística europeia Eurostat nesta quinta-feira (17). 

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O número representa um aumento em relação aos 2,9% registrados em julho e ficou acima da meta de 2% estabelecida pelo Banco Central Europeu (BCE). 

A instituição monetária elevou as taxas de juros na semana passada pela segunda vez neste ano, uma tentativa de conter a inflação impulsionada pela guerra no Oriente Médio.

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raz/tw/dbh/meb/fp

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