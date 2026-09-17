Carney diz que ninguém pode ditar os acordos internacionais do Canadá

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, rejeitou nesta quinta-feira (17) as ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à aproximação de Ottawa com a União Europeia.

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"Os canadenses estão unidos na convicção de que ninguém vai nos dizer que idioma devemos falar, ninguém vai ditar nossa cultura nem com quem podemos assinar acordos internacionais", declarou Carney à imprensa no Parlamento Europeu, em Estrasburgo.

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