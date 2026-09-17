Canadá e Europa são 'mais fortes juntos', diz Carney no Parlamento da UE

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, celebrou nesta quinta-feira (17) a proposta para que o país se torne um "membro associado" da União Europeia (UE) e afirmou que os dois aliados são "mais fortes juntos", em um discurso para os eurodeputados.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

"Nós compartilhamos valores comuns pelos quais sempre lutamos e cuja defesa exige que permaneçamos sempre vigilantes", declarou Carney no Parlamento Europeu em Estrasburgo.

"A Europa e o Canadá são mais fortes juntos", acrescentou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ub/ec/tw/dbh/pb/fp