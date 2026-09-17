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Canadá e Europa são 'mais fortes juntos', diz Carney no Parlamento da UE

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AFP
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Repórter
17/09/2026 07:21

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O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, celebrou nesta quinta-feira (17) a proposta para que o país se torne um "membro associado" da União Europeia (UE) e afirmou que os dois aliados são "mais fortes juntos", em um discurso para os eurodeputados.

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"Nós compartilhamos valores comuns pelos quais sempre lutamos e cuja defesa exige que permaneçamos sempre vigilantes", declarou Carney no Parlamento Europeu em Estrasburgo.

"A Europa e o Canadá são mais fortes juntos", acrescentou.

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ub/ec/tw/dbh/pb/fp

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