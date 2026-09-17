Japão estuda reforma da lei sobre prostituição para punir os clientes

O Japão deveria reformar suas leis sobre prostituição para punir quem busca pagar por sexo, recomendaram especialistas em um documento com propostas para modificar a legislação.

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Atualmente, profissionais do sexo enfrentam o risco de multas ou prisão por oferecer serviços em vias públicas, mas os clientes não são punidos, ao contrário do que acontece em outros países industrializados.

Um painel de especialistas jurídicos pediu o fim da assimetria ao propor, em um relatório, que os clientes também sejam penalizados por solicitar serviços sexuais na rua ou na internet.

Analistas consideram muito provável que o Ministério da Justiça japonês adote reformas legais com base nas conclusões do painel.

Atos como negociar serviços sexuais em locais públicos ou caminhar pelas ruas para "examinar" trabalhadores sexuais deveriam ser passíveis de punição, segundo o painel.

Alguns ativistas defendem o "modelo nórdico", que descriminaliza a venda de serviços sexuais e penaliza o cliente.

O painel, no entanto, não recomendou descriminalizar completamente o trabalho sexual.

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