Buckingham nega acusações do irmão da princesa Diana contra Charles III

O Palácio de Buckingham rejeitou categoricamente as afirmações de Charles Spencer, irmão da princesa Diana, que alega que o rei Charles III disse que ela seria esquecida "muito em breve", apenas alguns dias após sua morte em 1997.

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As acusações aparecem em "Swan Song: Diana, My Sister" (O Canto do Cisne: Diana, Minha Irmã), um livro de Charles Spencer que será lançado na próxima terça-feira (22) e que teve os primeiros trechos publicados pelo tabloide Daily Mail.

Segundo os trechos, o irmão de Diana teve um diálogo tenso com o então príncipe de Gales sobre o funeral da princesa, que morreu em um acidente de trânsito em Paris em agosto de 1997.

Spencer afirma que Charles ficou furioso durante uma conversa sobre a participação dos príncipes William e Harry, que tinham 15 e 12 anos, no cortejo fúnebre atrás do caixão da mãe.

O irmão de Diana afirma que tentou opor-se à participação dos dois jovens no cortejo fúnebre, por considerar que sua irmã não gostaria de submeter os filhos a uma provação pública de tamanha magnitude.

Ele também relata que, durante uma conversa telefônica, Charles disse algo que ele interpretou como seu "desprezo por Diana" e seu "horror diante da comoção mundial provocada pela morte" da princesa.

"Tenha certeza de que logo vamos esquecê-la", teria dito, segundo Spencer, antes de desligar o telefone.

O Palácio de Buckingham negou as afirmações de maneira categórica.

Em uma declaração enviada na quarta-feira à imprensa britânica, um porta-voz de Charles III afirma que o monarca "tem consciência de que a dor do luto fraterno pode obscurecer a razão, afetar o julgamento e alterar a memória de maneiras que os outros não percebem, mesmo muitos anos após tal perda".

O palácio evitou se pronunciar diretamente sobre o principal das acusações e lembrou que, por princípio, não comenta os livros que são publicados sobre a família real.

Durante o funeral de Diana em Londres, em 6 de setembro de 1997, William e Harry caminharam atrás do caixão da mãe até a Abadia de Westminster, acompanhados pelo pai, Charles, pelo príncipe Philip e por Charles Spencer, em uma imagem que comoveu o mundo.

Naquele dia, Spencer pronunciou um elogiado discurso fúnebre no qual prometeu que sua família cuidaria dos dois jovens príncipes.

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