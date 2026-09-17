Fiji declara crise nacional por HIV

Fiji declarou crise nacional diante da propagação do vírus da imunodeficiência humana (HIV) por transmissão sexual e pelo uso de drogas ilícitas, que já afeta uma em cada 60 pessoas adultas no país insular do Pacífico.

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Os novos diagnósticos de HIV subiram para 2.106 casos em 2025, 16 vezes mais do que em 2019, informaram as autoridades.

"Declaro formalmente emergência nacional por HIV", disse o ministro da Saúde, Atonio Lalabalavu, à imprensa na quarta-feira.

"A decisão reconhece a gravidade da epidemia e a urgência de uma resposta coordenada, como o nosso país necessita", acrescentou.

O governo calcula que um em cada 60 adultos em Fiji tem HIV, contra um em cada 167 há cinco anos.

Duas em cada 100 mulheres grávidas são portadoras do vírus. Dos 59 bebês nascidos com HIV em 2025, 18 morreram antes de completar um ano, segundo dados oficiais.

O governo informou que ampliou o acesso a testes gratuitos para detecção do vírus, além de serviços de prevenção e tratamento.

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