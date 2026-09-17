Peter Max, grande nome da arte psicodélica, morre aos 88 anos
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O artista americano Peter Max, autor, entre outras obras, da capa do álbum "Yellow Submarine" dos Beatles em 1969, morreu aos 88 anos, anunciou na quarta-feira (16) seu filho ao canal ABC News.
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Max nasceu em 1937 em Berlim e foi obrigado a fugir da Alemanha nazista com sua família.
Ele se tornou, nos anos 1960, um artista cujas composições de cores vibrantes, inspiradas no psicodelismo, foram divulgadas por uma série de produtos.
Posteriormente, criou o primeiro logotipo da rede musical MTV nos anos 1980 e foi escolhido o "artista oficial" da Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos.
"Vamos lembrar de sua criatividade extraordinária, seu entusiasmo, sua curiosidade e a maneira como via beleza e possibilidade em todos os lugares", disse seu filho Adam Max.
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