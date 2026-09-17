Com 100º gol de Messi, Inter Miami vence Cruz Azul e conquista sua primeira Campeones Cup
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Com um gol e uma assistência de Lionel Messi, o Inter Miami derrotou o Cruz Azul por 2 a 0 nesta quarta-feira (16) e conquistou pela primeira vez a Campeones Cup.
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Aos 39 anos, Messi foi mais uma vez decisivo no duelo que coloca frente a frente o campeão da liga dos Estados Unidos (MLS) e o campeão mexicano.
O astro argentino abriu o placar com uma cabeçada aos 24 minutos, após um passe de Luis Suárez, e marcou seu 100º gol em 115 jogos pelo Inter Miami.
Coincidentemente, ele havia marcado seu primeiro gol pela equipe da Flórida contra o mesmo Cruz Azul, em uma cobrança de falta no início de julho de 2023.
Para selar o título nesta quarta-feira, Messi deu uma assistência em cobrança de escanteio para o brasileiro Casemiro marcar o segundo do Inter (81').
"É preciso aproveitar, pois não sabemos quanto tempo isso ainda vai durar. O que ele fez e continua fazendo pelo futebol é simplesmente incrível (...). Ele continua sendo o melhor, provou isso na Copa do Mundo e continua provando na MLS", declarou Casemiro sobre o camisa 10 argentino.
Após o vice-campeonato mundial da Argentina na América do Norte em julho, Messi concorre este ano à sua nona Bola de Ouro.
Ele anunciou sua aposentadoria da seleção no final de agosto e vai disputar sua última partida pela 'Albiceleste' no dia 6 de outubro, em amistoso contra o Benin, em Buenos Aires.
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