Padre é morto a tiros no México e tem corpo abandonado na estrada
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Um padre de uma pequena cidade do México foi assassinado a tiros e seu corpo abandonado em uma estrada, informaram nesta quarta-feira (16) autoridades eclesiásticas e a promotoria local.
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A vítima é o sacerdote Román de la Cruz Hernández, que atuava em uma localidade no estado central de Hidalgo. Este é o 14º religioso assassinado no país nos últimos sete anos.
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