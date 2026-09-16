Padre é morto a tiros no México e tem corpo abandonado na estrada

Um padre de uma pequena cidade do México foi assassinado a tiros e seu corpo abandonado em uma estrada, informaram nesta quarta-feira (16) autoridades eclesiásticas e a promotoria local.

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A vítima é o sacerdote Román de la Cruz Hernández, que atuava em uma localidade no estado central de Hidalgo. Este é o 14º religioso assassinado no país nos últimos sete anos.

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