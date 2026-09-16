Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Padre é morto a tiros no México e tem corpo abandonado na estrada

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
16/09/2026 23:51

compartilhe

Um padre de uma pequena cidade do México foi assassinado a tiros e seu corpo abandonado em uma estrada, informaram nesta quarta-feira (16) autoridades eclesiásticas e a promotoria local. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A vítima é o sacerdote Román de la Cruz Hernández, que atuava em uma localidade no estado central de Hidalgo. Este é o 14º religioso assassinado no país nos últimos sete anos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

sem/cr/ic

Tópicos relacionados:

crime igreja mexico

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay