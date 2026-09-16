Lula diz que irá à ONU dizer a Trump que "não se meta" nas eleições brasileiras

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta quarta-feira (16), que irá na próxima semana à Assembleia Geral da ONU para dizer a Donald Trump que "não se meta nas eleições do Brasil" em outubro, nas quais buscará a reeleição.

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Lula fará um discurso na próxima terça-feira no foro das Nações Unidas, em Nova York, onde pode cruzar com o presidente americano, aliado de seu principal adversário na disputa, o senador Flávio Bolsonaro.

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