EUA volta a negar visto ao líder palestino Abbas para Assembleia da ONU

Os Estados Unidos mais uma vez negaram o visto ao presidente palestino Mahmoud Abbas para que ele participe, na próxima semana, da Assembleia Geral da ONU em Nova York, informou nesta quarta-feira (16) uma fonte familiarizada com o caso.

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Em um comunicado separado, o Departamento de Estado acusou a Autoridade Palestina e outras organizações de “falta de reformas”. Este é o segundo ano consecutivo em que os Estados Unidos negam o visto de entrada a Abbas.

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