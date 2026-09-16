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EUA volta a negar visto ao líder palestino Abbas para Assembleia da ONU

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AFP
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Repórter
16/09/2026 22:06

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Os Estados Unidos mais uma vez negaram o visto ao presidente palestino Mahmoud Abbas para que ele participe, na próxima semana, da Assembleia Geral da ONU em Nova York, informou nesta quarta-feira (16) uma fonte familiarizada com o caso. 

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Em um comunicado separado, o Departamento de Estado acusou a Autoridade Palestina e outras organizações de “falta de reformas”. Este é o segundo ano consecutivo em que os Estados Unidos negam o visto de entrada a Abbas.

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lb/eml/ad/mvl/ic

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