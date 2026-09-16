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Fortes explosões ecoam na capital da Ucrânia

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AFP
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Repórter
16/09/2026 21:54

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Uma série de fortes explosões foi ouvida nas primeiras horas desta quinta-feira (17) em Kiev, após as autoridades acionarem o alerta aéreo, constatou um jornalista da AFP na capital ucraniana.

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Tanto a Rússia quanto a Ucrânia intensificaram, nos últimos meses, o uso de mísseis de longo alcance para atacar o território do adversário.

O repórter da AFP ouviu cerca de dez explosões de grande intensidade, enquanto a administração militar de Kiev emitiu um “alerta vermelho”.

“Foi declarado alerta de ataque aéreo em Kiev devido à ameaça de bombardeios com mísseis. Pedimos aos moradores que se dirijam aos abrigos mais próximos”, informou a administração militar da cidade no Telegram.

Segundo um balanço preliminar divulgado pelo prefeito da capital, Vitali Klitschko, um prédio residencial e outras estruturas foram atingidos por destroços de projéteis.

Em Odessa, cidade às margens do Mar Negro que também é alvo frequente de ataques, um edifício residencial de 19 andares sofreu danos em um “ataque noturno”, informou a gestão militar local.

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fv-roc/phs/arm/lbf/ic

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