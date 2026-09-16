Benfica derruba Milan em duelo de gigantes na estreia da Liga Europa

O Milan sofreu nesta quarta-feira (16) sua primeira derrota sob o comando de Rúben Amorim, ao perder em casa por 2 a 0 para o Benfica na estreia na Liga Europa, enquanto o Sunderland venceu em seu retorno às competições europeias após 53 anos.

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Sete vezes campeão europeu, o Milan vinha de duas vitórias e dois empates nas quatro primeiras rodadas do Campeonato Italiano, mas levou um choque de realidade.

O time 'rossonero' foi impreciso nas finalizações e pagou caro diante de um Benfica que manteve sua invencibilidade neste início de temporada.

"Perdemos esta noite, mas encontraremos as soluções para nos adaptarmos a estes jogos, porque precisamos criar uma ideia, mas também precisamos vencer", disse o português Amorim.

O Benfica, que perdeu para o Milan nas finais da Copa da Europa de 1963 e 1990, conquistou sua primeira vitória na história contra o gigante italiano.

O time de Lisboa abriu o placar aos 16 minutos com um belo gol de Dodi Lukebakio, que avançou pela direita, cortou para o meio e disparou de canhota no canto inferior do goleiro.

No segundo tempo, os 'Encarnados' ampliaram a vantagem quando Jakub Kaminski (53') aproveitou cruzamento de Souffian El Karouani.

- Sunderland, mais de meio século depois -

Também nesta quarta-feira, o Sunderland venceu por 1 a 0 o AZ Alkmaar no Stadium of Light, em sua primeira partida europeia desde a Recopa de 1973.

Os ingleses dominaram o primeiro tempo, mas não aproveitaram as oportunidades, até serem recompensados com um pênalti aos 20 minutos depois de uma falta de Weslley Patati sobre Régis Le Fée.

Le Fée, que havia desperdiçado um pênalti na derrota de sábado para o Arsenal na Premier League, assumiu a responsabilidade e converteu a cobrança batendo no canto.

O Sunderland também deve parte da vitória ao goleiro Robin Roefs, que fez uma defesa espetacular para impedir o empate de Valdemar Byskov na reta final (81').

- Lyon vence fora -

Também candidato ao título, o Lyon deixou para trás a decepção pela dramática derrota o playoff da Liga dos Campeões contra o Fenerbahçe ao vencer o Anderlecht por 2 a 1 fora de casa.

O time francês assumiu rapidamente o controle da partida em Bruxelas, e Noah Nartey abriu o placar aos oito minutos.

Aos 22, o atacante japonês Keito Nakamura ampliou a vantagem ao marcar seu primeiro gol desde que chegou ao Lyon, vindo do Reims.

O Anderlecht diminuiu no segundo tempo com uma cabeçada do jovem atacante Mihajlo Cvetkovic (61'), mas apesar de pressionar, não conseguiu buscar o empate.

Em outro dos jogos desta primeira rodada, o Bayer Leverkusen venceu por 2 a 0 Celje, graças a um gol contra de Svit Seslar (15') e um de Facundo Medina (74').

Por sua vez, o Olympiacos derrotou o Jagiellonia por 2 a 1, de virada, enquanto o Sparta Praga goleou o Ararat por 4 a 1 na Armênia e o Omonia visitou o Celta de Vigo na Espanha e surpreendeu vencendo por 1 a 0.

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