Justiça argentina ordena interrupção de operações petroleiras nas Malvinas

A Justiça da Argentina ordenou nesta quarta-feira (16) a interrupção do projeto petroleiro britânico-israelense ao norte do arquipélago das Malvinas, controlado pelo Reino Unido, mas cuja soberania é reivindicada pela Argentina.

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Um tribunal federal da localidade de Río Grande, na província da Terra do Fogo, concedeu uma medida cautelar solicitada por duas organizações argentinas diante do risco de dano ambiental do projeto. A decisão, à qual a AFP teve acesso, refere-se ao projeto petroleiro Sea Lion, da britânica Rockhopper e da israelense Navitas.

A medida judicial foi tomada no contexto da disputa entre os dois países pelas ilhas, pelas quais travaram uma guerra em 1982, que terminou com a rendição da ditadura argentina e deixou 649 argentinos e 255 britânicos mortos.

A decisão de hoje determina que as empresas se abstenham de perfurar o leito marinho, instalar infraestrutura ou iniciar a extração de hidrocarbonetos. "A abstenção ordenada será mantida até que o procedimento de avaliação de impacto ambiental seja apresentado à autoridade ambiental nacional competente", ressalta.

O Reino Unido não reconhece a validade de decisões dos tribunais argentinos em relação ao arquipélago. Londres concedeu licenças de pesca e exploração de hidrocarbonetos no campo de Sea Lion, cuja fase de extração deve começar em 2028, anunciaram as empresas em dezembro.

O processo foi movido por uma associação de advogados ambientalistas, juntamente com ex-combatentes da Guerra das Malvinas.

Uma resolução das Nações Unidas de 1965 reconhece a disputa de soberania entre os dois países e pede que eles negociem e se abstenham de tomar decisões unilaterais sobre o território.

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