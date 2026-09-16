Wall Street fecha em baixa após Fed adotar tom mais firme que o esperado

A Bolsa de Nova York fechou em baixa nesta quarta-feira (16), após o Federal Reserve (Fed, banco central americano) abrir a porta para uma nova alta das taxas de juros.

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O Dow Jones caiu 1,21% e o índice ampliado S&P 500 recuou 0,45%, enquanto o Nasdaq ficou praticamente estável (-0,01%).

Para conter a inflação, o Fed decidiu nesta quarta-feira, por unanimidade — e pela primeira vez desde 2023 —, elevar suas taxas de referência, que orientam os custos dos empréstimos.

As taxas subiram 0,25 ponto percentual, para a faixa de 3,75% a 4%.

A decisão era amplamente esperada. "Os mercados haviam incorporado uma probabilidade superior a 90%", afirmou Andrew Melville, analista da Block Scholes.

Mas "a maioria dos dirigentes considera que será necessária pelo menos mais uma alta neste ano" para compensar as pressões sobre os preços relacionadas à guerra no Oriente Médio, comentou à AFP Tom Cahill, analista da Ventura Wealth Management.

O presidente do Fed, Kevin Warsh, afirmou que a inflação estava "alta demais, há tempo demais".

Por sua vez, Donald Trump rejeitou a alta promovida pelo Fed e pediu que as taxas caiam "rapidamente", para "1% ou menos", em uma mensagem publicada na Truth Social.

Uma alta dos juros tem como objetivo esfriar um pouco a economia: tomar empréstimos e investir fica mais caro, o que modera a demanda por determinados bens e serviços.

Wall Street prefere um ambiente monetário mais flexível, mais favorável aos lucros das empresas, daí o recuo dos índices.

O mercado prevê majoritariamente uma nova alta das taxas de juros na próxima reunião da instituição, em outubro, segundo a ferramenta de acompanhamento CME FedWatch.

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