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Internacional

Com hat-trick de Raphinha, Barcelona atropela Racing no Espanhol; Atlético goleia Osasuna

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
16/09/2026 19:15

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O Barcelona goleou o Racing Santander por 7 a 2 nesta quarta-feira (16), pela 6ª rodada do Campeonato Espanhol, no Camp Nou, com um hat-trick de Raphinha, enquanto o Atlético de Madrid também derrotou o Osasuna com tranquilidade por 4 a 0.

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O Barça segue como um rolo compressor, acumulando vitórias e mantendo a liderança isolada, com três pontos de vantagem sobre o Real Madrid (2º).

O time catalão dominou a partida desde o início e abriu o placar logo aos oito minutos com um belo chute de fora da área de João Cancelo.

Aos 25, Raphinha fez segundo cobrando pênalti que ele mesmo sofreu.

O brasileiro voltou a marcar pouco antes do intervalo (42') e, no segundo tempo, fez mais um de pênalti (67'), chegando a nove gols na artilharia do campeonato.

O Racing só conseguia superar a pressão com bolas longas e contra-ataques, aproveitando a defesa adiantada do time 'blaugrana'.

Maguette usou a velocidade para marcar o primeiro gol dos visitantes (31') e dar um certo alívio à sua equipe, mas Cancelo repetiu a dose acertando mais um chute de longa distância, dessa vez contando com desvio de Villalibre (36').

Após o intervalo, o goleiro do Barcelona, Joan García, foi substituído por Wojciech Szczesny, que falhou em um domínio de bola e Zabiri aproveitou para marcar o segundo do Racing (65').

Com a partida mais do que decidida, Gabriel Jesus (79') se juntou marcando o sexto do Barça e Lamine Yamal, que havia desperdiçado um pênalti, fechou a goleada aproveitando assistência de Karim Adeyemi (89').

"Estamos jogando bem e os resultados são bons", disse o técnico do Barça, Hansi Flick, à DAZN.

"Para mim, o mais importante é que estamos sempre concentrados, em cada passe", acrescentou Flick.

- Goleada do Atlético -

Mais cedo, o Atlético de Madrid goleou o Osasuna por 4 a 0 no estádio Metropolitano, antes de enfrentar o Real Madrid no próximo fim de semana.

"Outro dia vencemos por 3 a 0, hoje por 4 a 0, e esse é o caminho a seguir", disse Koke ao canal Movistar+ após a partida.

O time 'colchonero' construiu a vitória com gols de Jonathan David (24'), Lee Kang-In (54'), Robin Le Normand (63') e Alex Baena (82').

David foi uma das principais referências no ataque do Atlético, com a ausência de Julián Álvarez, que segue se recuperando de uma contratura.

O atacante argentino, que já não participou da vitória sobre a Real Sociedad (3 a 0) no domingo, está se preparando para retornar no clássico contra o Real Madrid.

"Ele está muito ansioso para jogar e vai fazer todo o possível para estar presente", disse o diretor de futebol do Atlético de Madrid, Mateu Alemany.

Também nesta quarta-feira, o Sevilla visitou o Deportivo de A Coruña e venceu por 1 a 0, enquanto o jogo entre Levante e Athletic Bilbao teve que ser suspenso por conta das fortes chuvas na região de Valência.

--- Jogos da 6ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

  

   Quinta-feira:

   Real Sociedad - Celta de Vigo                  0 - 0

  

   Terça-feira, 15 de setembro

   Rayo Vallecano - Espanyol                      2 - 1

   Alavés - Valencia                              0 - 1

   Elche - Real Madrid                            2 - 3

  

   Quarta-feira:

   Atlético de Madrid - Osasuna                   4 - 0

   Deportivo de A Coruña - Sevilla                0 - 1

   Barcelona - Racing Santander                   7 - 2

  

   Quinta-feira:

   (14h00) Betis - Getafe                              

   (16h30) Málaga - Villarreal                         

  

   . Suspenso

   Levante - Athletic Bilbao                   

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Barcelona               18   6   6   0   0  28   6  22

    2. Real Madrid             15   6   5   0   1  17   6  11

    3. Atlético de Madrid      13   6   4   1   1  14   6   8

    4. Sevilla                 13   6   4   1   1   9   6   3

    5. Betis                   12   5   4   0   1   7   6   1

    6. Alavés                  10   6   3   1   2  11   6   5

    7. Deportivo de A Coruña    9   6   2   3   1   9   7   2

    8. Espanyol                 7   6   2   1   3   9   7   2

    9. Athletic Bilbao          7   5   2   1   2   7   6   1

   10. Racing Santander         7   6   2   1   3  11  16  -5

   11. Rayo Vallecano           7   6   2   1   3  10  15  -5

   12. Real Sociedad            7   6   2   1   3   6  11  -5

   13. Osasuna                  7   6   2   1   3   5  12  -7

   14. Levante                  5   5   1   2   2   7   9  -2

   15. Getafe                   5   5   1   2   2   3   6  -3

   16. Celta de Vigo            4   6   0   4   2   3   6  -3

   17. Valencia                 4   6   1   1   4   2  10  -8

   18. Málaga                   3   5   0   3   2   2   8  -6

   19. Villarreal               2   5   0   2   3   7  10  -3

   20. Elche                    2   6   0   2   4   8  16  -8

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