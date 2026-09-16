Com hat-trick de Raphinha, Barcelona atropela Racing no Espanhol; Atlético goleia Osasuna
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O Barcelona goleou o Racing Santander por 7 a 2 nesta quarta-feira (16), pela 6ª rodada do Campeonato Espanhol, no Camp Nou, com um hat-trick de Raphinha, enquanto o Atlético de Madrid também derrotou o Osasuna com tranquilidade por 4 a 0.
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O Barça segue como um rolo compressor, acumulando vitórias e mantendo a liderança isolada, com três pontos de vantagem sobre o Real Madrid (2º).
O time catalão dominou a partida desde o início e abriu o placar logo aos oito minutos com um belo chute de fora da área de João Cancelo.
Aos 25, Raphinha fez segundo cobrando pênalti que ele mesmo sofreu.
O brasileiro voltou a marcar pouco antes do intervalo (42') e, no segundo tempo, fez mais um de pênalti (67'), chegando a nove gols na artilharia do campeonato.
O Racing só conseguia superar a pressão com bolas longas e contra-ataques, aproveitando a defesa adiantada do time 'blaugrana'.
Maguette usou a velocidade para marcar o primeiro gol dos visitantes (31') e dar um certo alívio à sua equipe, mas Cancelo repetiu a dose acertando mais um chute de longa distância, dessa vez contando com desvio de Villalibre (36').
Após o intervalo, o goleiro do Barcelona, Joan García, foi substituído por Wojciech Szczesny, que falhou em um domínio de bola e Zabiri aproveitou para marcar o segundo do Racing (65').
Com a partida mais do que decidida, Gabriel Jesus (79') se juntou marcando o sexto do Barça e Lamine Yamal, que havia desperdiçado um pênalti, fechou a goleada aproveitando assistência de Karim Adeyemi (89').
"Estamos jogando bem e os resultados são bons", disse o técnico do Barça, Hansi Flick, à DAZN.
"Para mim, o mais importante é que estamos sempre concentrados, em cada passe", acrescentou Flick.
- Goleada do Atlético -
Mais cedo, o Atlético de Madrid goleou o Osasuna por 4 a 0 no estádio Metropolitano, antes de enfrentar o Real Madrid no próximo fim de semana.
"Outro dia vencemos por 3 a 0, hoje por 4 a 0, e esse é o caminho a seguir", disse Koke ao canal Movistar+ após a partida.
O time 'colchonero' construiu a vitória com gols de Jonathan David (24'), Lee Kang-In (54'), Robin Le Normand (63') e Alex Baena (82').
David foi uma das principais referências no ataque do Atlético, com a ausência de Julián Álvarez, que segue se recuperando de uma contratura.
O atacante argentino, que já não participou da vitória sobre a Real Sociedad (3 a 0) no domingo, está se preparando para retornar no clássico contra o Real Madrid.
"Ele está muito ansioso para jogar e vai fazer todo o possível para estar presente", disse o diretor de futebol do Atlético de Madrid, Mateu Alemany.
Também nesta quarta-feira, o Sevilla visitou o Deportivo de A Coruña e venceu por 1 a 0, enquanto o jogo entre Levante e Athletic Bilbao teve que ser suspenso por conta das fortes chuvas na região de Valência.
--- Jogos da 6ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:
Quinta-feira:
Real Sociedad - Celta de Vigo 0 - 0
Terça-feira, 15 de setembro
Rayo Vallecano - Espanyol 2 - 1
Alavés - Valencia 0 - 1
Elche - Real Madrid 2 - 3
Quarta-feira:
Atlético de Madrid - Osasuna 4 - 0
Deportivo de A Coruña - Sevilla 0 - 1
Barcelona - Racing Santander 7 - 2
Quinta-feira:
(14h00) Betis - Getafe
(16h30) Málaga - Villarreal
. Suspenso
Levante - Athletic Bilbao
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Barcelona 18 6 6 0 0 28 6 22
2. Real Madrid 15 6 5 0 1 17 6 11
3. Atlético de Madrid 13 6 4 1 1 14 6 8
4. Sevilla 13 6 4 1 1 9 6 3
5. Betis 12 5 4 0 1 7 6 1
6. Alavés 10 6 3 1 2 11 6 5
7. Deportivo de A Coruña 9 6 2 3 1 9 7 2
8. Espanyol 7 6 2 1 3 9 7 2
9. Athletic Bilbao 7 5 2 1 2 7 6 1
10. Racing Santander 7 6 2 1 3 11 16 -5
11. Rayo Vallecano 7 6 2 1 3 10 15 -5
12. Real Sociedad 7 6 2 1 3 6 11 -5
13. Osasuna 7 6 2 1 3 5 12 -7
14. Levante 5 5 1 2 2 7 9 -2
15. Getafe 5 5 1 2 2 3 6 -3
16. Celta de Vigo 4 6 0 4 2 3 6 -3
17. Valencia 4 6 1 1 4 2 10 -8
18. Málaga 3 5 0 3 2 2 8 -6
19. Villarreal 2 5 0 2 3 7 10 -3
20. Elche 2 6 0 2 4 8 16 -8
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