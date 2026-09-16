United desperdiça vantagem de dois gols e é eliminado da Copa da Liga pelo Brighton
compartilhe
O Manchester United foi eliminado da Copa da Liga Inglesa logo em sua estreia, derrotado por 3 a 2 pelo Brighton, de virada, apesar de um início avassalador nesta quarta-feira (16), em Old Trafford.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Os 'Red Devils' impressionaram ao marcarem duas vezes nos primeiros dez minutos, antes de perderem completamente o rumo, três dias depois da derrota por 1 a 0 no clássico com o Manchester City, mesmo com um jogador a mais.
O técnico Michael Carrick escalou uma equipe modificada, com jovens como Leny Yoro e Ayden Heaven na zaga e o atacante Shea Lacey, de 19 anos.
Lacey abriu o placar aos oito minutos com um chute sem chances de defesa para Jason Steele.
Alguns segundos depois, Steele defendeu parcialmente uma tentativa de Marcus Rashford, mas Mason Mount (10') aproveitou o rebote para ampliar.
O Brighton não se abateu e conseguiu a virada marcando com Charalampos Kostoulas (45'+6), Pascal Gross (65') e Maxim de Cuyper (70').
Carrick colocou em campo o capitão Bruno Fernandes, que fez bom lançamento para Rashford empatar, mas o atacante inglês não conseguiu superar Steele (77').
No outro confronto da noite entre equipes da Premier League, o Aston Villa venceu o Coventry por 3 a 1 fora de casa, com dois gols de Tammy Abraham.
Dois times da segunda divisão foram eliminados: o Wolverhampton, derrotado pelo Everton por 1 a 0, e o Sheffield United, que caiu pelo mesmo placar diante do Fleetwood Town, da quarta divisão.
-- Jogos da 3ª fase da Copa da Liga Inglesa:
Quarta-feira:
(+) Fleetwood Town (D4) - Sheffield United (D2) 1 - 0
(+) Everton - Wolverhampton (D2) 1 - 0
Manchester United - (+) Brighton 2 - 3
Coventry - (+) Aston Villa 1 - 3
- Disputados anteriormente:
Terça-feira, 8 de setembro:
(+) Crystal Palace - Middlesbrough (D2) 3 - 0
(+) Sunderland - Hull 1 - 0
(+) Bournemouth - Lincoln City (D2) 4 - 0
Leyton Orient (D3) - (+) Bradford City (D3) 1 - 3
Millwall (D2) - (+) Newcastle 0 - 1
Quarta-feira, 9 de setembro:
(+) Chelsea - Leeds United 6 - 3
Terça-feira, 15 de setembro:
(+) Peterborough United (D3) - Barnsley (D3) 3 - 3, (7-6 nos pênaltis)
West Ham (D2) - (+) Fulham 2 - 3
Ipswich Town - (+) Arsenal 2 - 4
(+) Liverpool - Tottenham 3 - 1
Reading (D3) - (+) Brentford 1 - 2
(+): Classificados para a próxima fase.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
jta/pm/ma/cb