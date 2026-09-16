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Internacional

United desperdiça vantagem de dois gols e é eliminado da Copa da Liga pelo Brighton

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
16/09/2026 18:51

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O Manchester United foi eliminado da Copa da Liga Inglesa logo em sua estreia, derrotado por 3 a 2 pelo Brighton, de virada, apesar de um início avassalador nesta quarta-feira (16), em Old Trafford.

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Os 'Red Devils' impressionaram ao marcarem duas vezes nos primeiros dez minutos, antes de perderem completamente o rumo, três dias depois da derrota por 1 a 0 no clássico com o Manchester City, mesmo com um jogador a mais.

O técnico Michael Carrick escalou uma equipe modificada, com jovens como Leny Yoro e Ayden Heaven na zaga e o atacante Shea Lacey, de 19 anos.

Lacey abriu o placar aos oito minutos com um chute sem chances de defesa para Jason Steele.

Alguns segundos depois, Steele defendeu parcialmente uma tentativa de Marcus Rashford, mas Mason Mount (10') aproveitou o rebote para ampliar.

O Brighton não se abateu e conseguiu a virada marcando com Charalampos Kostoulas (45'+6), Pascal Gross (65') e Maxim de Cuyper (70').

Carrick colocou em campo o capitão Bruno Fernandes, que fez bom lançamento para Rashford empatar, mas o atacante inglês não conseguiu superar Steele (77').

No outro confronto da noite entre equipes da Premier League, o Aston Villa venceu o Coventry por 3 a 1 fora de casa, com dois gols de Tammy Abraham.

Dois times da segunda divisão foram eliminados: o Wolverhampton, derrotado pelo Everton por 1 a 0, e o Sheffield United, que caiu pelo mesmo placar diante do Fleetwood Town, da quarta divisão.

-- Jogos da 3ª fase da Copa da Liga Inglesa:

Quarta-feira:

(+) Fleetwood Town (D4) - Sheffield United (D2) 1 - 0

(+) Everton - Wolverhampton (D2) 1 - 0

Manchester United - (+) Brighton 2 - 3

Coventry - (+) Aston Villa 1 - 3

- Disputados anteriormente:

Terça-feira, 8 de setembro:

(+) Crystal Palace - Middlesbrough (D2) 3 - 0

(+) Sunderland - Hull 1 - 0

(+) Bournemouth - Lincoln City (D2) 4 - 0

Leyton Orient (D3) - (+) Bradford City (D3) 1 - 3

Millwall (D2) - (+) Newcastle 0 - 1

Quarta-feira, 9 de setembro:

(+) Chelsea - Leeds United 6 - 3

Terça-feira, 15 de setembro: 

(+) Peterborough United (D3) - Barnsley (D3) 3 - 3, (7-6 nos pênaltis)

West Ham (D2) - (+) Fulham 2 - 3

Ipswich Town - (+) Arsenal 2 - 4

(+) Liverpool - Tottenham 3 - 1

Reading (D3) - (+) Brentford 1 - 2

(+): Classificados para a próxima fase.

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jta/pm/ma/cb

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