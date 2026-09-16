Botafogo anuncia Tite como novo técnico
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O Botafogo anunciou nesta quarta-feira (16) a contratação do técnico Tite, que assinou com o clube carioca até o final de 2028.
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O ex-treinador da Seleção Brasileira chega para substituir Rodrigo Bellão, que estava no comando do Alvinegro interinamente desde meados de agosto, após a demissão do português Franclim Carvalho.
Tite iniciará seu trabalho oficialmente na quinta-feira, e Bellão fará parte de sua comissão técnica, informou o clube em nota oficial.
O Botafogo, que tenta deixar para trás uma grave crise financeira e institucional, anunciou a contratação como uma "união de forças em prol da reconstrução".
Tite, de 65 anos, estava livre no marcado desde que foi demitido do Cruzeiro, em março deste ano, após o mau início da equipe no Campeonato Brasileiro.
O Botafogo, que ocupa a 14ª posição na tabela do Brasileirão, enfrenta o Grêmio nesta quarta-feira, no estádio Nilton Santos, em jogo atrasado da 21ª rodada.
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